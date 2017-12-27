HABER

SANCAKTEPE'DE 2 KARDEŞİ ÇEKİÇLE ÖLDÜREN ŞÜPHELİ: PİŞMANIM

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 13:48 | Son Güncelleme 31 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Sancaktepe Sarıgazi'de sabah saatlerinde bir evde 2 kardeş çekiç ve bıçakla öldüren, 1 kişiyi de yaralayan Mehmet B., sağlık kontrolünden geçirildi. Mehmet B. polis merkezinden çıkışta 'Pişmanım' dedi. Şüphelinin Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği'nde sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Şüphelinin emniyetten çıkışı

-Şüphelinin pişmanım demesi

-Genel ve detaylar

DHAFEED

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt

AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet

Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet

Son dakika: İstanbul Bağcılar'da patlama

Son dakika: İstanbul Bağcılar'da patlama

Adnan Oktar'ın dostu İsrailli milletvekilinden olay Erdoğan sözleri

Adnan Oktar'ın dostu İsrailli milletvekilinden olay Erdoğan sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kaymakamlığın acil çağrısı sonrası köylüler hepsini topladı!

Kaymakamlığın acil çağrısı sonrası köylüler hepsini topladı!

'Mor Beyin' tuzağını Feyzioğlu açıklamıştı

'Mor Beyin' tuzağını Feyzioğlu açıklamıştı

Savcılıktan son dakika ByLock açıklaması

Savcılıktan son dakika ByLock açıklaması

Canan Karatay'a büyük şok

Canan Karatay'a büyük şok

Son dakika! Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı açığa alındı

Son dakika! Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı açığa alındı

Köylüler korkudan ne yapacağını şaşırdı! Dalga dalga göçtü!

Köylüler korkudan ne yapacağını şaşırdı! Dalga dalga göçtü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.