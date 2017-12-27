SANCAKTEPE'DE 2 KARDEŞİ ÇEKİÇLE ÖLDÜREN ŞÜPHELİ: PİŞMANIM

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Sancaktepe Sarıgazi'de sabah saatlerinde bir evde 2 kardeş çekiç ve bıçakla öldüren, 1 kişiyi de yaralayan Mehmet B., sağlık kontrolünden geçirildi. Mehmet B. polis merkezinden çıkışta 'Pişmanım' dedi. Şüphelinin Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği'nde sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin emniyetten çıkışı

-Şüphelinin pişmanım demesi

-Genel ve detaylar

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