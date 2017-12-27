Sancaktepe'de 2 kardeşi çekiçle öldüren şüpheli: Pişmanım

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE'de Sarıgazi'de sabah saatlerinde bir evde 2 kardeş çekiç ve bıçakla öldüren, 1 kişiyi de yaralayan Mehmet B., sağlık kontrolünden geçirildi. Mehmet B. polis merkezinden çıkışta 'Pişmanım' dedi. Şüphelinin Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği'nde sorgusu sürüyor.

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