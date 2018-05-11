Sancaktepe'de araç yangını

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de park halinde olan ve henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İnönü Mahallesi Demokrasi Caddesi Kırlangıç Sokak'ta üç katlı bir binanın önünde park halindeki 34 RHA 84 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen sebeple yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiyenin çalışması sonucu yangın binaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri araç üzerinde çalışma yaptı.

Bu arada 155 polis imdat hattına aracı kendisinin yaktığı ihbarında bulunan S.Ü. isimli bir şahsın gözaltına alındığı öğrenilen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

