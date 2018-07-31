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Sancaktepe'de arazi gerginliğine polisten gazlı müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 23:00 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgaya polis müdahale etti.

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-SANCAKTEPE'de aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgaya polis müdahale etti. Tarafları ayırmakta güçlük çeken ekipler gazlı müdahalede bulunurken, polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay, 21.00 sıralarında Sancaktepe, Akpınar Mahallesi Hüner Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre burada yaşayan bir aile üyeleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma nedeniyle olay yerine polis sevk edildi. Kavgayı ayırmakta güçlük çeken ekipler taraflara gazlı müdahalede bulundu. Müdahale sırasında aralarında 2 polisinde olduğu çok sayıda kişi yaralanırken, gözaltına alınanların olduğu öğrenildi. Mahallede aralarında Çevik Kuvvet Polisi ve Özel Harekat polislerinin de olduğu çok sayıda polis geniş güvenlik önlemi aldı. Zırhlı araçlarla ara sokaklarda devriye gezen ekiplerin yanı sıra TOMA araçları da hazır bekletildi. Öte yandan kavgayı ayırmakta kullanılan gazdan etkilenenler oldu. Gazdan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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