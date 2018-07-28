Sancaktepe'de bir ilkokulun duvarının çökmesi

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, öğlen saatlerinde etkili yağışta, bir ilkokulun duvarının çökmesiyle ilgili, "Şu anda burada gereken tedbirler alındı. En kısa zamanda çöken toprak ve beton istinat duvarı kaldırılacak." dedi.

Erdem, duvarı çöken Sancaktepe Mahallesi Dik Sokak'ta bulunan Mevlana İlkokulu'na gelerek, incelemede bulundu.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdem, saat 12.00 civarında aniden bastıran yağışla birlikte okulun istinat duvarının çöktüğünü söyledi.

Can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirten Erdem, "Maalesef tabii afetlerde bunlar oluyor. Son yıllarda mevsimlerdeki hızlı değişimler ve atmosferdeki farklılıklar, temmuz ve ağustos ayında, tabii afetlere ulaşan yağışla büyük zarar veriyor. Hepsi Allah'tan. Biz şükrediyoruz ki herhangi bir can kaybı yok. Şu anda burada gereken tedbirler alındı. En kısa zamanda çöken toprak ve beton istinat duvarı kaldırılacak." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "Duvarın yapımında bir ihmal söz konusu mu?" sorusuna Erdem, "Okulumuz 10-12 yıl önce yapılmış. İstinat duvarı da okulla beraber yapıldı. Herhangi bir ihmal söz konusu değil. Buna benzer afetler dünyanın her yerinde oluyor. Tedbir alınması mutlak doğru olan bir şey. Ama burada tedbirle veya ihmalle ilgili bir kusur yok." yanıtını verdi.

Erdem, bir soru üzerine de "Pazartesi gününden itibaren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber projelendirildikten sonra yeni istinat duvarının yapımına başlanacak." dedi.

Belediye iş makineleri de toprak ve beton yığınının kaldırılması için çalışmalara başladı.

