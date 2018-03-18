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Sancaktepe’de Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünü anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 17:05 | Son Güncelleme

Sancaktepe Belediyesi Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünü 1915 Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitler Parkı’nda düzenlediği programla andı.

Sancaktepe’de Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünü anıldı

Sancaktepe Belediyesi Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünü 1915 Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitler Parkı’nda düzenlediği programla andı. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, “Çanakkale’de bize karşı kimler varsa, Viyana kuşatmasında kimler varsa, Kafkas cephesinde kimler varsa onlar bugün aynı bizim ortak düşmanlarımız” dedi.
Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü anması Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitler Parkı’nda yapıldı. Anmaya Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ile çok sayıda öğrenci katıldı. Program İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Ardından kültür Müdürlüğü’ne bağlı müzik grubu Çanakkale Zaferi’nin türkülerini seslendirdi.
Anma programında konuşma yapan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, “Anadolu topraklarına girişimizle beraber tarihin her safhasında şehit düşen Çanakkale’de 250 bin vatan evladımıza ve Sarıkamış’tan son yıllarda Güneydoğu’da, Afrin’de mücadele verirken şehit düşen kardeşlerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Evet, Çanakkale geçilmez diyoruz. Çanakkale’de millet olarak bir tarih yazdık. Büyük bir deniz zaferinin yıl dönümündeyiz. 18 Mart’ı unutmadık unutmayacağız. Dünya tarihinde de Çanakkale deniz zaferi olarak yer alırken bizim Milli tarihimizde de altın sayfalarımızdan birisi. Hiç gözlerini kırpmadan canlarını feda ederken memleket için arkada bıraktıklarını hiç düşünmeden sadece önce vatan diyor, önce İstiklal diyor, önce bayrak diyor ve canlarını feda ediyorlar “dedi.
Afrin’de yedi düvele karşı savaşıyoruz diyen Başkan Erdem, “Üç beş çapulcu ile uğraşmıyoruz. Aynı Kandil’dekiler gibi 3 bin 600, 3 bin 700 kişi öldürüldü. Kimliklerine bak Fransızlar var, Almanlar, İngilizler, İsveçliler, Hollandalı, Amerikalı var. Peki, sizin ne işiniz var orada. Onlarında tek emeli var. Tarih boyu dünyaya hükmeden büyük bir milletin çocukları olarak bizlerin yaşadığı bu vatana karşı asırlardır var olan düşmanlıklarını göstermek için. Şunu hiçbir zaman gençlerimiz unutmasın dün Çanakkale’de bize karşı kimler varsa, Viyana kuşatmasında kimler varsa, Kafkas cephesinde kimler varsa onlar bugün aynı bizim ortak düşmanlarımız” şeklinde konuştu.

Sancaktepe’de Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünü anıldı

Sancaktepe’de Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünü anıldı

Sancaktepe’de Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünü anıldı

Sancaktepe’de Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünü anıldı

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