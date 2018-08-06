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SANCAKTEPE'DE CİNAYET... (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 01:14 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA Sancaktepe'de boş bir arazide bir kişi, başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu., Abdurrahmangazi Mahallesi Adalet Caddesi üzerindeki boş bir arazide 23.00 sıralarında, başından silahla vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA
Sancaktepe'de boş bir arazide bir kişi, başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.,
Abdurrahmangazi Mahallesi Adalet Caddesi üzerindeki boş bir arazide 23.00 sıralarında, başından silahla vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu. 25-30 yaşlarındaki kişinin üzerinden kimlik çıkmazken polis, cinayetle ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yerdeki ceset
-Polisin çalışmaları
Detaylar

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