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SANCAKTEPE'DE CİNAYET... (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 01:50 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA Sancaktepe'de boş bir arazide bir kişi, başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA
Sancaktepe'de boş bir arazide bir kişi, başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Abdurrahmangazi Mahallesi Adalet Caddesi üzerindeki boş bir arazide 23.00 sıralarında, başından silahla vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu. 25-30 yaşlarındaki kişinin üzerinden kimlik çıkmazken polis, cinayetle ilgili çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, cinayetle ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yerdeki ceset
-Polisin çalışmaları
Detaylar

06.08.2018 - 01.23 Haber Kodu : 180806011

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