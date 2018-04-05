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Sancaktepe'de çocuk acil servisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 13:20 | Son Güncelleme

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi hizmete sunuldu - İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: - "Halkımızdan; çocuklarının ve kendilerinin hastalanmadan bedenlerini ve sağlıklarını korumalarını istiyorum. Özellikle aile hekimlerini ziyaret etmelerini ,onlardan sağlıklarıyla ilgili bilgi almalarını, çocuklarının aşılarını yaptırmalarını, kontrollerini ihmal etmemelerini istiyorum"

İSTANBUL (AA) - Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi hizmete açıldı.

Çocuk acil servisinin hizmete girmesi dolayısıyla düzenlenen törende konuşan İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, milletin hizmetkarı olarak burada bulunduklarını söyledi.

Sancaktepe'ye hem personel hem de hekim anlamında her türlü desteği verdiklerini belirten Memişoğlu, "Doğum oranı olarak, nüfus gelişimi olarak en önemli ilçemiz. Burada Türkiye'nin en iyi sağlık hizmetlerinden birisi veriliyor, verilmeye de devam edecek. Ancak halkımızdan; çocuklarının ve kendilerinin hastalanmadan bedenlerini ve sağlıklarını korumalarını istiyorum. Özellikle aile hekimlerini ziyaret etmelerini, onlardan sağlıklarıyla ilgili bilgi almalarını, çocuklarını aşı yaptırmalarını, kontrollerini ihmal etmemelerini istiyorum." diye konuştu.

Başhekim Doç Dr. Nurettin Yiyit ise hastanede her ay yaklaşık 400 bebeğin bu hastanede dünyaya gözlerini açtığını söyledi.

Bu güne kadar kaybedilen bir bebeğin olmadığını aktaran Yiyit, "Hepsini sağlıklı bir şekilde buradan taburcu etmek nasip oldu. Bu çocuk acil servisi ile belki bundan sonra doğumdan sonrasını da garantiye almış olacağız." dedi.

Konuşmaların ardından dua edildikten sonra açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, başhekim Yiyit ile Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu ve Belediye Başkanı İsmail Erdem'ın de aralarında olduğu protokol üyeleri çocuk acil servisini gezdi.

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