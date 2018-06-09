Sancaktepe'de çocuk kaçırma iddiası

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de 5 yaşındaki erkek çocuğunu annesinin yanından kaçırdığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, anne S.U, 7 Haziran'da polise başvurarak yolda yürürken çocuğunun kaçırıldığını, oğlunun bindirildiği aracı engellemeye çalışırken sürüklenerek yaralandığını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, D.K'yi kaçıranın M.R.K olduğunu tespit etti.

S.U'nun eski eşi olduğu öğrenilen şüpheli, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı, D.K ise annesine teslim edildi.

M.R.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

