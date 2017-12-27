Sancaktepe'de dehşet: 2 kardeş çekiçle öldürüldü

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA) Sancaktepe Sarıgazi'de bir evde 2 kardeş çekiç ve bıçakla öldürüldü.

Olay Sarıgazi Mahallesi Canan sokak bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. 4 kişinin kaldığı belirtilen eve ihbar üzerine sabah saatlerinde çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eve gelen polisler, Barış Kaymaz (41) ve Metin Kaymaz (44) 'ın cesediyle karşılaştı. İki kardeşin çekiç ve bıçakla öldürüldüğü belirlendi. Bir süre sonra yakındaki bir kahvehanede yine bıçak ve çekiçle Hüseyin Batmaz'ın ağır yaralandığı belirlendi. Olayla ilgili Mehmet B. gözaltına alındı.

Mehmet B.'nin gece saatlerinde Metin Kaymaz'ı boğazını bıçakla keserek, Barış Kaymaz'ı ise başına çekiçle vurarak öldürdüğü belirlendi. Mehmet B.'nin saat 09.00 sıralarında gittiği kahvehanede de diğer ev arkadaşı Hüseyin Batmaz'ı çekiç ve bıçakla ağır yaraladığı öğrenildi.

"SABAH ÇOK SES VARDI"

Acı haberi alan ve olay yerine gelen Kaymaz kardeşlerin yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Sabah saatlerinde daireden gürültüler geldiğini belirten alt komşu Gönül Arslan, "Bekar evi; ama anne babası memlekette. Arkadaşları falan gelip gidiyordu. Sabah çok ses vardı. Önceden de sesler geliyordu bir şey düştüğünü zannettim" diye konuştu.

CESETLER ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Savcı ve polisin olay yerindeki incelemesi sona erdi. İki kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Yenibosna'daki Adil Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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