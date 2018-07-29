Sancaktepe'de duvarı çöken okulda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE'de dün istinat duvarı çöken okulda iş makineleri ile enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Sancaktepe'de bulunan Mevlana İlköğretim Okulu'nun istinat duvarı yoğun yağış nedeniyle çökmiştü.Çökme sonucunda beton parçaları ve toprak yolu kapatmıştı. Yetkilerin yaptığı incelemelerin ardından iş makineleri ve kepçelerin kapanan yolu açmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle polis ve zabıta ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor.
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