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Sancaktepe'de erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 02:30 | Son Güncelleme

Sancaktepe'de erkek cesedi bulundu

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de boş arazide, başından silahla vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu.

Abdurrahman Gazi Mahallesi Adalet Caddesi üzerindeki boş arazide bir şahsın yerde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde şahsın erkek olduğu ve başından silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Zırhlı araçlarla kapatılan ve geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda ekipler incelemelerde bulundu.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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