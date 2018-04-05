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SANCAKTEPE'DE HELİKOPTER DESTEKLİ ASAYİŞ DENETİMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 19:46 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA İstanbul Sancaktepe'de helikopter destekli 200 polisin katılımıyla asayiş denetimleri yapıldı.

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
İstanbul Sancaktepe'de helikopter destekli 200 polisin katılımıyla asayiş denetimleri yapıldı.
Sancaktepe'de, çoğunluğu ilçe ekiplerinden oluşan, Çevik Kuvvet, Narkotik ve çeşitli şubelerden ekiplerle 200 polisin katılımıyla asayiş denetimleri yapıldı Parklar, piknik alanlarının giriş ve çıkışlarında yapılan denetimlerde, şüpheli görülen araçlar polis köpekleri eşliğinde arandı. Bazı kişiler kimlik kontrolünden geçirildi. Uygulamada çok sayıda aranması olan kişi gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:
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-Polislerin emniyet önünde hazırlanması
-Şüpheli araçların durulması
-Polis köpeğinin araç içinde arama yapması
-Polis helikopterinin çalışması
-Genel ve Detay

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