Sancaktepe'de helikopter destekli asayiş denetimi

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Sancaktepe'de helikopter destekli 200 polisin katılımıyla asayiş denetimleri yapıldı.
Sancaktepe'de, çoğunluğu ilçe ekiplerinden oluşan, Çevik Kuvvet, Narkotik ve çeşitli şubelerden ekiplerle 200 polisin katılımıyla asayiş denetimleri yapıldı Parklar, piknik alanlarının giriş ve çıkışlarında yapılan denetimlerde, şüpheli görülen araçlar polis köpekleri eşliğinde arandı. Bazı kişiler kimlik kontrolünden geçirildi. Uygulamada çok sayıda aranması olan kişi gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
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