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Sancaktepe'de iş yeri yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 09:13 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'DE galericiler sitesinde bulunan bir işyerinde yangın çıktı.

Sancaktepe'de iş yeri yangını

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA)
SANCAKTEPE'DE galericiler sitesinde bulunan bir işyerinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürülürken herhangi can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Yangın saat 08.00 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan Otemer Galericiler sitesinde çıktı. Bodrum katındaki bir işyerinde çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle işyerini yoğun duman kapladı.Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Bakkalköy, Yakacık ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri sevkedildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler oksijen maskesi takarak bodrum kattaki yangına müdahale etti.Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken işyerinde maddi hasar meydana geldi.

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Sancaktepe'de iş yeri yangınıSancaktepe'de iş yeri yangınıSancaktepe'de iş yeri yangınıSancaktepe'de iş yeri yangını

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