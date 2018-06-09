Sancaktepe'de iş yeri yangını

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Eyüp Sultan Mahallesi Yadigar Sokağı'ndaki Galericiler Sitesi'ndeki bulunan bir iş yerinin bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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