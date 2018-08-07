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Sancaktepe'de korkunç kaza; 3 yaşındaki çocuk öldü; olay anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 22:28 | Son Güncelleme

ARA sokakta bisiklete binen 3 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı.

Ramazan EĞRİ/İstanbul,(DHA)-ARA sokakta bisiklete binen 3 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybederken olay anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, Sancaktepe Emek Mahallesi Yaprak Sokak üzerinde meydana geldi. Akşam saat 18.00 sıralarında üç tekerlekli bisiklete binen 3 yaşındaki Adem Örde, geri geri gelen kamyonetin altında kaldı. Belediye tarafından yeni yapılan rögar kapağıyla asfaltın arasında feci şekilde can verdi. Kamyonet şoförü ise olayın ardından durumu polis ekiplerine bildirdi. Ve olay yerinin yanındaki evine girdi. Küçük Adem'in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Ölen çocuğun yakınları, kaza yerinde toplanarak şoförü linç etmek istedi. Araç şoförü Adem Aksoy, olay yerine gelen çevik kuvvet ekiplerince zırhlı araca bindirilerek uzaklaştırıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuğun 3 tekerlekli bisikletle sokakta gezmesi ardından park halindeki kamyonetin geri geri gelmesi ve çocuğu ezmesi daha sonra kamyonet sürücüsünün ve yanındaki arkadaşının araçtan inmeleri görülüyor. Ardından, kamyonetin tekrar ileri gitmesi, daha sonra ise kazada ölen çocuğun yakınlarının olay yerine gelmesi görülüyor. Kazada hayatını kaybeden Adem Örde'nin cenazesi, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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