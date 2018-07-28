Sancaktepe'de okul duvarı çöktü (1)

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - SANCAKTEPE'de bir okulun istinat duvarı çöktü.
Mevlana mahallesinde bulunan bir okulun istinat duvarı henüz belinmeyen nedenle çöktü. Olay yerine çok sayıra itfaiye ekibi sevkedildi. Yol kapanırken olay yerindeki inceleme sürüyor
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