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SANCAKTEPE'DE OKUL DUVARI ÇÖKTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 14:21 | Son Güncelleme

  *Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, "Allah'a çok şükür herhangi bir can kaybı yok.

*Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem,

"Allah'a çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Bu sevindirici taraf. Maddi bir kayıp var"

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA
Sancaktepe'de bir okulun istinat duvarı çöktü. Olay yerine gelen Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem "Allah'a çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Bu sevindirici taraf. Maddi bir kayıp var" dedi.
Olay saat 11.45 sıralarında meydana geldi. Mevlana Mahallesi Dik Sokak'ta bulunan Mevlana İlkokulun istinat duvarı henüz belinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis toprağın döküldüğü sokağı şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri de çöken toprağın altında kalan olup olmadığını öğrenmek için çalışma başlattı. Toprak kayması devam ederken ekiplerin çalışması devam ediyor.
Okulda okuyan bir öğrenci, "Duvar eğik duruyordu zaten. Biz de sese geldik" derken başka bir görgü tanığı ise, "Apartman sallandı. Yağmurda kimseyi görmedik. Gümbürtü koptu. Duvarlar aşağı düştü" diye konuştu.
Yaşanan olayın ardından Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem de olay yerine gelerek inceleme yaptı.Erdem "Bugün 11.00-11.30 arası ani bastıran yağışla beraber okulumuzun istinat duvarı çöktü. Allah'a çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Bu sevindirici taraf. Maddi bir kayıp var. Biraz sonra kayan toprak, yıkılan istinat duvarı, yaklaşık 5 metre yüksekliğinde ve uzun bir duvar. Afetlerde bunlar var maalesef. Son yıllarda mevsimlerde ki değişimler ve farklılıklar Temmuz ayında Ağustos ayında yağışlar büyük zararlar veriyor. Hepsi Allah'tan. Biz şükür ediyoruz. Herhangi bir can kaybı yok. Şu anda bütün tedbirler alındı. En kısa zamanda yıkılan istinat duvarı kaldırılacak" diye konuştu.

"OKULLAR AÇILANA KADAR DUVARIMIZI YAPACAĞIZ"
Erdem konuşmasını şöyle sürdürdü: Okul bahçesi geniş bir alan. Tabi hızlı yağan yağmur bahçede de su toplamaya vesile oluyor. Duvar diplerinden çeken sularda baskıyla beraber toprakla beraber inmiş yapıyor. Okulumuz eski bir okul. 10-12 yıl önce yapılan bir okul. Herhangi bir ihmal söz konusu değil. Buna benzer afetler dünyanın her yerinde oluyor. Tedbir alınması mutlak doğru olması gereken bir durum. Herhangi bir yaralı yok. Yağan yağmurda herkes evinde. Bugün cumartesi işe gidenler gitmiş. Diğer komşular evlerinde yağmurdan saklanıyorlar. Caddede, sokakta kimsenin yürümeyişi Allah'ın takdiri. Yağmur kesildiğinde çökmüş olsaydı felaket olabilirdi. Biraz sonra iş makinelerimiz gelecek. Toprağı ve istinat duvarını kaldıracağız. Pazartesinden sonra milli eğitim ve belediye olarak istinat duvarının yenisini yapacağız. Okullar açılana kadar duvarımızı yapacağız“

Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntüler
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Olay yeri
-Çöken duvar
-Topraktan görüntü
-Görgü tanıkları ile röportaj
-Okuldan görüntü

EK GÖRÜNTÜ
-Başkanın gelmesi
-İnceleme yapması
-Açıklama
-Genel ve detay görünütler

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