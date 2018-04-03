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SANCAKTEPE'DE TEKSTİL ATÖLYESİ ALEV ALEV YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 19:34 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA Sancaktepe'de bir tekstil atölyesi alev alev yandı.

İSTANBUL DHA
Sancaktepe'de bir tekstil atölyesi alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası atölye kullanılamaz hale geldi.
Mevlana Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde, 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanlar binayı boşaltarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin binayı sardığı yangın söndürüldü. Atölyenin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından alevli görüntüler
-İtfaiye ekipleri
-Yangının söndürülmesi
-Yaşanan hareketlilik
-Kullanılamaz hale gelen atölye

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