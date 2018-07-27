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SANCAKTEPE'DE TOPRAK KAYMASI: 3 KATLI BİNA BOŞALTILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 20:13 | Son Güncelleme

Sancaktepe'de yağışların ardından 3 katlı bir binanın bitişiğinde toprak kayması meydana geldi.

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL-(DHA)
Sancaktepe'de yağışların ardından 3 katlı bir binanın bitişiğinde toprak kayması meydana geldi. Bina sakinleri büyük bir korku ve panikle binayı boşalttı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Fatih mahallesinde meydana geldi. Etkili olan yağışın ardından 3 katlı bir binanın bitişiğinde toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması ile birlikte beton duvar büyük bir gürültü ile devrildi. Binada yaşayanlar büyük bir korku ve panikle binayı boşalttı. Olay yerine İtfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye güvenlik şeridi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı.

Görüntü Dökümü:
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-Kayan toprak
-Beton blok
-Binadan detay
-İtfaiye ve Zabıtadan detay
-Bina sakini ile röportaj
-Genel ve detaylar

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