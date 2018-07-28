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SANCAKTEPE'DE TOPRAK KAYMASI: 3 KATLI BİNA BOŞALTILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 09:09 | Son Güncelleme

Sancaktepe'de yağışların ardından 3 katlı bir binanın bitişiğinde toprak kayması meydana geldi.

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL-(DHA)

Sancaktepe'de yağışların ardından 3 katlı bir binanın bitişiğinde toprak kayması meydana geldi. Bina sakinleri büyük bir korku ve panikle binayı boşalttı. Belediye ekipleri incelemelerin ardından binada ikamet eden vatandaşlar bazıları akrabaların yanına yerleşirken, bazıları da belediye ekipleri tarafından otele yerleştirildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Fatih mahallesinde meydana geldi. Etkili olan yağışın ardından 3 katlı bir binanın bitişiğinde toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması ile birlikte beton duvar büyük bir gürültü ile devrildi. Binada yaşayanlar büyük bir korku ve panikle binayı boşalttı. Olay yerine İtfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye güvenlik şeridi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı.

BİNA SAKİNLERİ OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Polis bina çevresine güvenlik şeridi çekerek vatandaşların alandan uzaklaştırdı. Binanın çökme tehlikesi nedeniyle tahliye edilen bina sakinlerinden bazıları ise belediye tarafından yakında bulunan bir otelle yerleştirildi. Bazı vatandaşlar da geceyi geçirmek için akrabalarının ve yakınlarının evlerine gitti. Belediye ait iş makineleri olay yerine gelerek herhangi gibi çökme olmaması için arazi de çalışma yaparak önlem aldı. Çalışmaların sabah saatlerin devam edeceği belirtildi. Polis ve zabıta ekiplerinin olay yerindeki güvenlik önlemi devam ediyor.

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