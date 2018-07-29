SANCAKTEPE'DE TOPRAK KAYMASININ YAŞANDIĞI BİNADA SON DURUM

Haber/Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

Sancaktepe'de önceki gün akşam saatlerinde bitişiğinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 3 katlı bina boşaltılmıştı. Belediye ekipleri kaymanın olduğu yere toprak ve çakıl doldurup üzerini naylonla kapatmıştı. Boşaltılan binanın bulunduğu sokaktaki önlemler devam ediyor. Sokak araç ve yaya trafiğine demir bariyerlerle kapatılmış durumda.

Görüntü Dökümü:

-Binadan görüntü

-Sokaktan görüntü

-Detaylar

