HABER

SANCAKTEPE'DE TOPRAK KAYMASININ YAŞANDIĞI BİNADA SON DURUM

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 10:50 | Son Güncelleme

  Haber/Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA Sancaktepe'de önceki gün akşam saatlerinde bitişiğinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 3 katlı bina boşaltılmıştı.

Haber/Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
Sancaktepe'de önceki gün akşam saatlerinde bitişiğinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 3 katlı bina boşaltılmıştı. Belediye ekipleri kaymanın olduğu yere toprak ve çakıl doldurup üzerini naylonla kapatmıştı. Boşaltılan binanın bulunduğu sokaktaki önlemler devam ediyor. Sokak araç ve yaya trafiğine demir bariyerlerle kapatılmış durumda.

Görüntü Dökümü:
-Binadan görüntü
-Sokaktan görüntü
-Detaylar

PARTNERYanlış biliyoruz! Bu besin kilo aldırıyorYanlış biliyoruz! Bu besin kilo aldırıyor
'Ters Ev'de fotoğraf' ilgisi'Ters Ev'de fotoğraf' ilgisi
Sancaktepe'de duvarı çöken okulda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyorSancaktepe'de duvarı çöken okulda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan tarihi teklif! BRICS'e 'T' eklensin

Erdoğan'dan tarihi teklif! BRICS'e 'T' eklensin

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den şeker fabrikalarıyla ilgili olay iddia!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den şeker fabrikalarıyla ilgili olay iddia!

Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları çıktı: 'Elimde 15 bin ünlü numarası var'

Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları çıktı: 'Elimde 15 bin ünlü numarası var'

Fatih Terim, Club Africain - Galatasaray maçında çıldırdı

Fatih Terim, Club Africain - Galatasaray maçında çıldırdı

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Bedelli askerlik yapacaklar 21 gün temel eğitimin zamanını seçebilecek mi?

Bedelli askerlik yapacaklar 21 gün temel eğitimin zamanını seçebilecek mi?

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Haydarpaşa Garı'nda erken ve genç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulundu

Haydarpaşa Garı'nda erken ve genç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulundu

Meteoroloji'den İstanbullulara pazar uyarısı! (29 Temmuz Pazar hava durumu)

Meteoroloji'den İstanbullulara pazar uyarısı! (29 Temmuz Pazar hava durumu)

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.