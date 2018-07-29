HABER

Sancaktepe'de toprak kaymasının yaşandığı binada son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 10:56 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'DE önceki gün akşam saatlerinde bitişiğinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 3 katlı bina boşaltılmıştı.

Sancaktepe'de toprak kaymasının yaşandığı binada son durum

Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA)
SANCAKTEPE'DE önceki gün akşam saatlerinde bitişiğinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 3 katlı bina boşaltılmıştı. Belediye ekipleri kaymanın olduğu yere toprak ve çakıl doldurup üzerini naylonla kapatmıştı. Boşaltılan binanın bulunduğu sokaktaki önlemler devam ediyor. Sokak araç ve yaya trafiğine demir bariyerlerle kapatılmış durumda.

fotoğraflı

Sancaktepe'de toprak kaymasının yaşandığı binada son durumSancaktepe'de toprak kaymasının yaşandığı binada son durum

PARTNERUçurumun kenarında ölüm selfiesi!Uçurumun kenarında ölüm selfiesi!
Barajda boğulan anne, iki kızı ve kardeşi, yan yana toprağa verildiBarajda boğulan anne, iki kızı ve kardeşi, yan yana toprağa verildi
Denizle buluşan carettaları su altı fotoğrafçısı görüntülediDenizle buluşan carettaları su altı fotoğrafçısı görüntüledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan tarihi teklif! BRICS'e 'T' eklensin

Erdoğan'dan tarihi teklif! BRICS'e 'T' eklensin

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den şeker fabrikalarıyla ilgili olay iddia!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den şeker fabrikalarıyla ilgili olay iddia!

Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları çıktı: 'Elimde 15 bin ünlü numarası var'

Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları çıktı: 'Elimde 15 bin ünlü numarası var'

Fatih Terim, Club Africain - Galatasaray maçında çıldırdı

Fatih Terim, Club Africain - Galatasaray maçında çıldırdı

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Bedelli askerlik yapacaklar 21 gün temel eğitimin zamanını seçebilecek mi?

Bedelli askerlik yapacaklar 21 gün temel eğitimin zamanını seçebilecek mi?

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Haydarpaşa Garı'nda erken ve genç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulundu

Haydarpaşa Garı'nda erken ve genç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulundu

Meteoroloji'den İstanbullulara pazar uyarısı! (29 Temmuz Pazar hava durumu)

Meteoroloji'den İstanbullulara pazar uyarısı! (29 Temmuz Pazar hava durumu)

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.