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Sancaktepe'de trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 19:33 | Son Güncelleme

Sancaktepe'de trafik kazası: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de geri geri gelirken sürücünün görmeden çarptığı 3 yaşındaki çocuk olay yerinde öldü.

Alınan bilgiye göre, olay 18.45 sularında Emek Mahallesi Yaprak Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, sokak üzerinde bir gıda kamyonu sürücüsü olan Adem A. geri geri gelirken sokakta oynayan 3 yaşındaki Adem Örde'ye çarptı. Örde, çarpma sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti.

Durumun bildirilmesi üzerine üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Örde'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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