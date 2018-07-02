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Sancaktepe'de trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 00:15 | Son Güncelleme

Sancaktepe'de trafik kazası: 7 yaralı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eyüp Sultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi'nde, sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 SD 3717 ve 34 FJ 727 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan Berat, Bulut ve Zeynep Menteş ile Hatice Değirmenci, Hasan, Mertcan ve Pembe Köseoğlu yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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