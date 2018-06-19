Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Fatih Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi.

Polisin, dün akşam adrese düzenlediği baskında şüpheli R.C. (43) gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada kalaşnikof ve 2 şarjörü, otomatik silah ve şarjörü ile 155 fişek, el yapımı patlayıcı, 16 paket taş kokain, 4,9 gram kokain ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 760 lira, sahte sürücü belgesi, 20 çek-senet ele geçirildi.

Cezaevi firarisi ve hakkında 3 ayrı suçtan aranması bulunan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

