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SANCAKTEPE'DE YAĞMUR ALT GEÇİDİ DOLDURDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 13:51 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Sancaktepe'de sağanak yağmur nedeniyle alt geçitleri su basarken araçlar mahsur kaldı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Sancaktepe'de sağanak yağmur nedeniyle alt geçitleri su basarken araçlar mahsur kaldı.

İstanbul'da yağmur aralıklarla etkisini gösteriyor. Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesinde alt geçidi su bastı. Alt geçidin içinde bir araç biriken su nedeniyle mahsur kaldı. Araçların geçememesi üzerine yol araç ve yaya trafiğine kapatılarak itfaiye ekiplerine haber verildi. Biriken suyu görevliler tahliye etmeye çalışıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Biriken su

-Mahsur kalan araç

-Kapanan yol

-Görevlilerin iş makineleri suyu tahliye etmeye çalışması

-Trafikten görüntü

Genel ve detay görüntüler

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