Sancaktepe'deki cinayet

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de öldürülen iki kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Sarıgazi Mahallesi'nde, Barış ve Metin K. kardeşlerin bıçak ve çekiçle öldürülmüş halde bulunduğu evde olay yeri incelemesi tamamlandı.
Kardeşlerin cenazesi, işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Bu arada, kardeşlerin evine gelen yakınları fenalık geçirdi.
Sarıgazi Mahallesi'ndeki bir kahvehanede Hüseyin B'yi çekiçle yaralayan Mehmet B. gözaltına alınmış, şüphelinin ifadeleri doğrultusunda aynı mahalledeki bir eve giden ekipler Barış ve Metin K'yi öldürülmüş halde bulmuştu.
Cinayet ve yaralama olaylarının şüphelisi Mehmet B'nin, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.
(AA)
Savcılıktan son dakika ByLock açıklaması
Son dakika! İsrail, Ağlama Duvarı tren istasyonuna Trump'ın adını veriyor!
Canan Karatay'a büyük şok
‘Kadın avcısı Kanadalı doktor’ yakalandı
Cono aşireti kadınlarından akılalmaz ifade!
Sahte içkiden ölenlerin cenazesine gelenlere aynı içki ikram edildi
Sefalet içinde öldüler! İşte büyük ikramiyeyi kazananların ilginç hayat hikayeleri
AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt
Abdullah Gül hakkında AK Partili vekilden bomba iddia: 2019'un provasını yapıyor
Ölümsüzlüğün sırrı burada olabilir!
Okuyucu Yorumları 0 yorum