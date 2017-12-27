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Sancaktepe'deki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 14:30 | Son Güncelleme 13 dakika önce

- Öldürülen iki kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de öldürülen iki kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Sarıgazi Mahallesi'nde, Barış ve Metin K. kardeşlerin bıçak ve çekiçle öldürülmüş halde bulunduğu evde olay yeri incelemesi tamamlandı.

Kardeşlerin cenazesi, işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bu arada, kardeşlerin evine gelen yakınları fenalık geçirdi.

Sarıgazi Mahallesi'ndeki bir kahvehanede Hüseyin B'yi çekiçle yaralayan Mehmet B. gözaltına alınmış, şüphelinin ifadeleri doğrultusunda aynı mahalledeki bir eve giden ekipler Barış ve Metin K'yi öldürülmüş halde bulmuştu.

Cinayet ve yaralama olaylarının şüphelisi Mehmet B'nin, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

(AA)

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