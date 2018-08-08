HABER

Sancaktepe'deki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 13:38 | Son Güncelleme

Kazada hayatını kaybeden 3 yaşındaki Adem Örde, toprağa verildi

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Adem Örde, toprağa verildi.

Hastane morgundan alınan Örde'nin cenazesi, Emek Mahallesi'ndeki Hacı İzzet Dursun Camisi'ne getirildi. Çocuğun babası Sedat Örde ile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Adem Örde'nin cenazesi, Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi.

Sedat Örde, gazetecilerin soruları üzerine, bir aydır sokakta çalışma yapıldığını ve rögar kapaklarının kenarlarında boşluk olduğunu ifade ederek, "Benim çocuğum bisikleti ile gelirken rögar kapağının kenarındaki boşluğa takılarak yere düşüyor. Bu sırada, geri gelmekte olan kamyon, çocuğumu fark etmeden çarparak ölümüne neden oldu. Görevliler bu sabah gelerek rögar kapağının kenarlarındaki boşlukları doldurdular. Burada ihmal var. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Emek Mahallesi Yaprak Sokak'ta dün sokakta oynayan 3 yaşındaki Adem Örde, bir kamyonun geri manevra yaparken çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alınmıştı.

PARTNER11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...
Benfica-Fenerbahçe maçının Portekiz basınında yansımalarıBenfica-Fenerbahçe maçının Portekiz basınında yansımaları
'Beyaz kod' veren doktorun son durumu! 'Beyaz kod' veren doktorun son durumu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza Sancaktepe

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

'Beyaz kod' veren doktorun son durumu!

'Beyaz kod' veren doktorun son durumu!

İş adamına iğrenç şantaj! '1 milyon vermezsen ilişki görüntülerini yayarım'

İş adamına iğrenç şantaj! '1 milyon vermezsen ilişki görüntülerini yayarım'

Otobüste simitçi çocuğu döven şahısla ilgili flaş gelişme

Otobüste simitçi çocuğu döven şahısla ilgili flaş gelişme

Oğlunu boynundan zincirle bacaya bağladı!

Oğlunu boynundan zincirle bacaya bağladı!

Son dakika! Meslekten ihraç edilen 10 komisere FETÖ gözaltısı

Son dakika! Meslekten ihraç edilen 10 komisere FETÖ gözaltısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.