Sancaktepe'deki trafik kazası

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Adem Örde, toprağa verildi.

Hastane morgundan alınan Örde'nin cenazesi, Emek Mahallesi'ndeki Hacı İzzet Dursun Camisi'ne getirildi. Çocuğun babası Sedat Örde ile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Adem Örde'nin cenazesi, Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi.

Sedat Örde, gazetecilerin soruları üzerine, bir aydır sokakta çalışma yapıldığını ve rögar kapaklarının kenarlarında boşluk olduğunu ifade ederek, "Benim çocuğum bisikleti ile gelirken rögar kapağının kenarındaki boşluğa takılarak yere düşüyor. Bu sırada, geri gelmekte olan kamyon, çocuğumu fark etmeden çarparak ölümüne neden oldu. Görevliler bu sabah gelerek rögar kapağının kenarlarındaki boşlukları doldurdular. Burada ihmal var. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Emek Mahallesi Yaprak Sokak'ta dün sokakta oynayan 3 yaşındaki Adem Örde, bir kamyonun geri manevra yaparken çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alınmıştı.

