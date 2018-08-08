Sancaktepe'deki trafik kazası

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de, 3 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü A.A. "taksirle ölüme neden olmak” suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Geri manevra yaparken 3 yaşındaki Adem Örde'nin hayatını kaybetmesine neden olduğu öne sürülen A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinde aracına binmeden önce arka tarafını kontrol ettiğini, daha sonra aracına binerek önce geriye doğru manevra yaptığını, gıda kamyonunun sol arka tekerleğinden taşa takılır gibi bir ses geldiğini duyunca aracını durdurarak aşağıya indiğinde küçük çocuğa çarptığını anladığını anlattı.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine gönderilen A.A. "taksirle ölüme neden olmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

