Sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığınız sandıktan hangi parti ne kadar oy aldı? (Sandık sorgulama aracı)

Tüm Türkiye dün sandık başına giderek yeni sistem için oylarını kullandılar. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçlandığını söyledi. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyların salt çoğunluğunu aldığını bildirdi. Aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sandık takip, kontrol aracına T.C. kimlik numaranızı girerek oy verdiğiniz sandıkla verileri öğrenebilirsiniz. Ayrıca il, ilçe ve sandık numarası bilgilerini girerek referandum için kurulan herhangi bir sandık için verilere ulaşabilirsiniz. Veriler resmi olmayan sonuçlardır. YSK resmi sorgulamayı açtığı zaman sizlerle buradan paylaşacağız.

SANDIĞIMDAN KİM ÇIKTI?

SANDIK SORGULAMA ARACI

Seçimde seçmen sayısının 56 milyon 322 bin 632, sandık kurulu sayısının 180 bin 65, cezaevi sandık sayısının 493, cezaevi seçmen sayısının 84 bin 924, gümrük sandık sayısının 81, yurt dışı seçmen sayısının 3 milyon 47 bin 323 olduğunu belirten Güven, yurt dışı temsilciliklerde 1 milyon 357 bin 676, gümrüklerde 167 bin 990 olmak üzere yurt dışında toplam 1 milyon 525 bin 666 seçmenin oy kullandığını, yurt dışı oy kullanma oranının yüzde 50,11 olarak gerçekleştiğini açıkladı.