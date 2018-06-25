Sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığınız sandıktan hangi parti ne kadar oy aldı? (Sandık sorgulama aracı)

Tüm Türkiye dün sandık başına giderek yeni sistem için oylarını kullandılar. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçlandığını söyledi. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyların salt çoğunluğunu aldığını bildirdi. Aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sandık takip, kontrol aracına T.C. kimlik numaranızı girerek oy verdiğiniz sandıkla verileri öğrenebilirsiniz. Ayrıca il, ilçe ve sandık numarası bilgilerini girerek referandum için kurulan herhangi bir sandık için verilere ulaşabilirsiniz. Veriler resmi olmayan sonuçlardır. YSK resmi sorgulamayı açtığı zaman sizlerle buradan paylaşacağız.
Seçimde seçmen sayısının 56 milyon 322 bin 632, sandık kurulu sayısının 180 bin 65, cezaevi sandık sayısının 493, cezaevi seçmen sayısının 84 bin 924, gümrük sandık sayısının 81, yurt dışı seçmen sayısının 3 milyon 47 bin 323 olduğunu belirten Güven, yurt dışı temsilciliklerde 1 milyon 357 bin 676, gümrüklerde 167 bin 990 olmak üzere yurt dışında toplam 1 milyon 525 bin 666 seçmenin oy kullandığını, yurt dışı oy kullanma oranının yüzde 50,11 olarak gerçekleştiğini açıkladı.
YSK KESİN SONUÇLAR İÇİN TARİH VERDİ!
YSK'nin seçim takvimine göre, sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı 25 Haziran saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabilecek. Bu itirazlar aynı gün ilçe seçim kurullarınca saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.
İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna 26 Haziran salı saat 17.00'ye kadar itiraz edilebilecek. İl seçim kurulları bu itirazlarla ilgili aynı gün saat 23.59'a kadar karar verecek.
İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı ise 27 Haziran Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar YSK'ye itirazda bulunulabilecek. YSK bu itirazları 28 Haziran Perşembe günü karara bağlayacak. YSK, kesin seçim sonuçlarını 29 Haziran Cuma günü ilan edecek.
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