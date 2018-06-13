İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "24 Haziran'da sandık başına giderken, 15 Temmuz gecesini unutmayın. O gece bir ve beraber olduk. Tüm dünyaya demokrasi destanı verdik." deri.
Bakan Kaya, Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen Yedikule Mahallesi'ndeki sokak iftarına katıldı. Burada konuşan Kaya, katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, 24 Haziran gecesi de hep birlikte kutlama yapmayı temenni ettiğini söyledi.
Seçime sayılı günler kaldığını ifade eden Kaya, üzerlerindeki sorumluluğun her gün biraz daha arttığını vurguladı.
Hükümetin 16 yılda ülkeyi bugünlere taşıdığını kaydeden Kaya, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, 'Biz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Gece gündüz demeden Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK kadrolar olarak çalışıyoruz. Ne için çalışıyoruz? Evlatlarımızın geleceği için çalışıyoruz. Ülkemizin çok daha güçlü yarınlara erişmesi için çalışıyoruz." diye konuştu.
Fatih'teki vatandaşların 15 Temmuz'da işgal girişimini öğrenir öğrenmez ayakkabısını dahi giymeden Saraçhane'ye koştuğunu anlatan Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu milletin evladı, o gece Atatürk Havalimanı'na milletin içine geldi. O bizim aramıza gelirken, birilerine tanklar yol verdi, birileri gitti Bakırköy'de belediye başkanının evinde kahvesini yudumlayarak darbeyi izledi. Benim gencecik kardeşlerim şehit olurken, birileri kahve yudumladı. 24 Haziran'da sandık başına giderken, 15 Temmuz gecesini unutmayın. O gece bir ve beraber olduk. Tüm dünyaya demokrasi destanı verdik. O gece FETÖ terör örgütünün elebaşının iplerini elinde tutanlar, bugün bizim Avrupa'da AK Parti olarak kampanya yapmamıza izin vermeyenler. Bugün FETÖ'den ülkemizden kaçanlar, Avrupa'ya sığınmış durumdalar. Bugün bu oyunları görüyorsunuz, inanıyorum ama çevrenizi de anlatın. 15 Temmuz gecesi biz birliğimize, beraberliğimize, vatanımıza sahip çıktık. O gece Cumhurbaşkanımız liderimizin çağrısıyla yollara çıktık."
Bakan Kaya, büyük ve güçlü Türkiye'ye büyük ve güçlü bir lider gerektiğine değinerek, şöyle devam etti:
"Büyük ve güçlü lider deyince kim geliyor akla? Tek bir isim geliyor akla. Recep Tayyip Erdoğan. İşte 24 Haziran'da benim Fatihli kardeşlerim, Cumhurbaşkanımız ardında dimdik duracaksınız. Son 10 gün kalmışken, gençlere, geçmişi bilmeyen ve hatırlamayan kardeşlerimize anlatalım. 81 milyon biriz ve beraberiz. Kardeşliğimizi ve ülkemizi daha da büyüteceğiz. Ama ne yapacağız? Önce yeni sistemin başkanını çok güçlü bir şekilde seçmemiz lazım. Yeni sistemde ülkemizin önünde hiçbir engel bırakmayacağız. 24 Haziran akşamı sizlerle birlikte bir zafer akşamını kutlayacağız."
- "Türkiye'deki Rumelili kardeşlerim desteğini istiyorum"
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, buradaki konuşmasının ardından Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Vakfı'nda iftar programına katıldı.
Kaya, 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"24 Haziran önemli. 24 Haziran seçimlerden bir seçim değil, 24 Haziran'da Allah'ın izniyle sizlerin desteğini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın sizlere selamı var. Rumelili kardeşlerimizin desteği bizim için çok çok kıymetli. Vatan, bayrak sevgisi sizlerde çok ileri düzeyde bunu biliyorum. İşte sizlerin bu seçimde bize vereceğiniz destekle Allah'ın izniyle size hizmetkar olmak için yola çıkmak istiyoruz. Herkesin hem duasını hem de desteğini istiyorum. Ama sevgili kardeşlerim, sadece sizlerin desteği değil, tüm Türkiye'deki Rumelili kardeşlerim desteğini istiyorum. Biliyorum ki, 15-16 yıldır siz bizleri hiç yalnız bırakmadınız. İnanıyorum ki, bugünden sonra da yalnız bırakmayacaksınız."
Konuşmasının ardından Bakan Kaya, vakfın yönetim kurulu üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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