Hükümetin 16 yılda ülkeyi bugünlere taşıdığını kaydeden Kaya, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, 'Biz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Gece gündüz demeden Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK kadrolar olarak çalışıyoruz. Ne için çalışıyoruz? Evlatlarımızın geleceği için çalışıyoruz. Ülkemizin çok daha güçlü yarınlara erişmesi için çalışıyoruz." diye konuştu.

Bakan Kaya, Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen Yedikule Mahallesi'ndeki sokak iftarına katıldı. Burada konuşan Kaya, katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, 24 Haziran gecesi de hep birlikte kutlama yapmayı temenni ettiğini söyledi.

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "24 Haziran'da sandık başına giderken, 15 Temmuz gecesini unutmayın. O gece bir ve beraber olduk. Tüm dünyaya demokrasi destanı verdik." deri.

"Bu milletin evladı, o gece Atatürk Havalimanı'na milletin içine geldi. O bizim aramıza gelirken, birilerine tanklar yol verdi, birileri gitti Bakırköy'de belediye başkanının evinde kahvesini yudumlayarak darbeyi izledi. Benim gencecik kardeşlerim şehit olurken, birileri kahve yudumladı. 24 Haziran'da sandık başına giderken, 15 Temmuz gecesini unutmayın. O gece bir ve beraber olduk. Tüm dünyaya demokrasi destanı verdik. O gece FETÖ terör örgütünün elebaşının iplerini elinde tutanlar, bugün bizim Avrupa'da AK Parti olarak kampanya yapmamıza izin vermeyenler. Bugün FETÖ'den ülkemizden kaçanlar, Avrupa'ya sığınmış durumdalar. Bugün bu oyunları görüyorsunuz, inanıyorum ama çevrenizi de anlatın. 15 Temmuz gecesi biz birliğimize, beraberliğimize, vatanımıza sahip çıktık. O gece Cumhurbaşkanımız liderimizin çağrısıyla yollara çıktık."

Bakan Kaya, büyük ve güçlü Türkiye'ye büyük ve güçlü bir lider gerektiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Büyük ve güçlü lider deyince kim geliyor akla? Tek bir isim geliyor akla. Recep Tayyip Erdoğan. İşte 24 Haziran'da benim Fatihli kardeşlerim, Cumhurbaşkanımız ardında dimdik duracaksınız. Son 10 gün kalmışken, gençlere, geçmişi bilmeyen ve hatırlamayan kardeşlerimize anlatalım. 81 milyon biriz ve beraberiz. Kardeşliğimizi ve ülkemizi daha da büyüteceğiz. Ama ne yapacağız? Önce yeni sistemin başkanını çok güçlü bir şekilde seçmemiz lazım. Yeni sistemde ülkemizin önünde hiçbir engel bırakmayacağız. 24 Haziran akşamı sizlerle birlikte bir zafer akşamını kutlayacağız."