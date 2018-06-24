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Sandık başına sedye ile götürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 17:02 | Son Güncelleme

ERZURUM İl Sağlık Müdürlüğü, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ve 112 Acil Servis ekipleri sandık başına gidemeyecek durumda olanların yardımına koştu.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM İl Sağlık Müdürlüğü, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ve 112 Acil Servis ekipleri sandık başına gidemeyecek durumda olanların yardımına koştu. Yatalak olan 75 yaşındaki Aşye Budak, evinden ambulans ile alınarak sandık başına sedye ile götürüldü. Erzurumlular, sabah erken saatlerden itibaren bağlı bulundukları seçmen sandıklarında oylarını kullanmaya başladı. Merkez Yakutiye ilçesinde yaşayan felç hastası Ayşe Budak (75) oy kullanmaya ambulans ve sedye ile gitti. Müracaat üzerine 112 Acil Sağlık ekibi tarafından evinden sedye ile alınan yaşlı kadın, oy kullanacağı okuldaki sandık başına götürüldü. Burada sağlık ekibi tarafından sedye ile okul binasına taşınan Ayşe Budak, sandık başkanın oy kullanma sürecini anlatmasının ardından paravanın arkasına götürülerek, oyunu kullandı. Yaşlı kadın oyunu kullandıktan sonra yeniden ambulansa taşınarak evine götürüldü. Seçimin vatana millete hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Budak, "Allah hepinizden razı olsun. Çok şükür oyumu kullanarak vatandaşlık görevimi yerine" diye konuştu. Oy kullanmak için sandık başına bir çok bastonlu ya da yakınlarının yardımı ile gelenlerin olduğu gözlendi. Hilalkent 125'inci Yıl İlk ve Ortaokulu'na oyunu kullanmak için gelen bir kadın baygınlık geçirdi. Sara hastası olan kadına, görevli olan polisler ilk müdahaleyi yaptı. İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Uçar, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla, evde Bakım Hizmeti ve 112 Acil Servis olmak üzere toplam 75 araç ve 150 personelle, evlerinde yaşayan hastaların alarak, oylarını kullandıktan sonra yeniden evlerine götürüldüğünü söyledi. Uçar, yaklaşık 700 hastaya bu şekilde hizmet verdiklerini belirtti. Öte yandan Iğdır'da 13 engelli ve hasta vatandaşa 8801 numaralı seyyar sandıkla evlerinde oy kullandırıldı. Yaşlılık ve hastalık nedeniyle okula gidemediği için evinde oy kullanan Selahattin Ünsal, "Böyle bir uygulamanın yapılmasından sonra dere memnunum. Allah devletimizden razı olsun, güzel oldu oyumu kullandım" dedi.

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