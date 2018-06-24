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Sandık başında yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 20:25 | Son Güncelleme

İzmir ve Denizli'de biri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında olmak üzere çeşitli suçlamalarla aranan 69 kişi, sandık başında gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir ve Denizli'de çeşitli suçlardan aranan 69 şüpheli, oy kullanmak için gittikleri sandık başında gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışma kapsamında oy kullanmak üzere sandık başına giden 58 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılardan 1'inin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

Denizli'de de Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada çeşitli suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alındı.

Kentte seçim kanununa muhalefet suçlamasıyla ise 21 kişiye işlem uygulandığı kaydedildi.

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