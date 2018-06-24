Sandık başkanı, vatandaşın oyunu zarfa koyup sandığa atınca tartışma çıktı

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bir ortaokulda sandık başkanı İ.O., yaşlı bir kadının oy pusulasını katlayarak zarfa koyduktan sonra sandığa atınca, CHP ve İYİ Parti'nin sandık müşahitleri tepki gösterdi. Polis, şikayet üzerine tutanak tuttu. Derince Piri Reis Ortaokulu'nda 1175 No'lu sandık başkanı İ.O., iddiaya göre, paravanın arkasına giderek yaşlı kadının oy kullanmasına yardımcı oldu. İ.O. daha sonra dışarı çıkarak oy pusulasını katlayıp zarfa koyduktan sonra sandığa içine atınca, CHP ve İYİ Parti'nin müşahitleri tepki gösterdi. Bu arada, yaşlı kadının yanında bulunan yakını da tartışmaya dahil oldu. Yaşanan tartışma üzerine polisler tarafları sakinleştirdi. Polis daha sonra olayla ilgili sandık başında tutanak tuttu.
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