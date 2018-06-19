Seçim çalışmalarından bahseden Kaya, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin önemine vurgu yaparak, AK Parti'nin kazanmasının sadece Türkiye için değil mazlum milletler için de önemli olduğunu dile getirdi.

AK Parti Fatih İlçe Teşkilatının sandık yönetim kurulu üyelerine yönelik düzenlediği eğitime katılan Kaya, burada bir konuşma yaptı.

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Sandık görevlilerimizin seçim günü yaptığı görev, kutsal bir görev. Sandık görevlisi kardeşlerimiz, seçim günü görevleri tamamlanana kadar orada en yüksek dikkatle çalışmanız son derece önemli." dedi.

Müşahitlerin sandıkların güvenliğini sağlayacağını inandığını belirten Kaya, şöyle konuştu

"Çok kıymetli sandık kurulu görevlilerimiz, sizin göreviniz bu seçimlerde her zamankinden daha önemli. Birileri sandık güvenliği adı altında, seçimler hakkında ihtilaf oluşturmaya çalışırken, AK Parti’nin sandık müşahitleri olarak çok düzgün, hak-hukuk gözeterek adaletle sandıkların başında o günkü bütün çalışmanız her zamankinden daha kıymetli. Sandık görevlilerimizin seçim günü yaptığı görev, kutsal bir görev. Sandık görevlisi kardeşlerimiz, seçim günü görevleri tamamlanana kadar orada en yüksek dikkatle çalışmanız son derece önemli."

Bakan Kaya, daha sonra Fevzi Paşa Caddesinde esnaf ziyareti yaptı ve At Pazarı Meydanı'nda bulunan kafeleri ziyaret ederek, AK Parti için destek istedi.

