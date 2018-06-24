Sandık görevlilerinin sandık başına gitmelerinin engellendiği iddiası

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamı Fatih Dülgeroğlu, ilçeye bağlı iki köyde görev yapacak sandık görevlilerinin sandık başına gitmelerinin engellendiği iddiasına ilişkin, "İki köyümüzde görevli HDP'nin sandık müşahitleri ile güvenlik korucuları arasında sözlü tartışma yaşandı. Akabinde konunun güvenlik kuvvetlerine intikal etmesi neticesinde söz konusu kişilerin güvenli bir şekilde sandıklara intikali sağlanmıştır. HDP'nin sandık görevlileri görevlerinin başındadır." dedi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için bazı sosyal medya ve internet sitelerinde Kulp ilçesine bağlı Koçkar ve Aygün köylerinde görev yapacak olan HDP'nin sandık görevlilerinin, sandık başına gitmelerinin engellendiği ve İlçe Seçim Kurulu tarafından tahsis edilen resmi araca binmelerinin engellendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Kaymakam Dülgeroğlu, seçime yönelik söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, bazı basın yayın organlarındaki iddiaların manipülasyon amaçlı olduğunu aktardı.

"Sadece sabah saatlerinde söz konusu iki köyümüzde görevli HDPnin sandık müşahitleri ile güvenlik korucuları arasında sözlü tartışma yaşandı. Akabinde konunun güvenlik kuvvetlerine intikal etmesi neticesinde söz konusu kişilerin güvenli bir şekilde sandıklara intikali sağlanmıştır. HDP'nin sandık görevlileri görevlerinin başındadır." ifadelerini kullanan Dülgeroğlu, vatandaşların oy kullanma işleminin sorunsuz devam ettiğini kaydetti.

