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Sandık güvenliği merkezinden sosyal medya uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 16:50 | Son Güncelleme

İZMİR Barosu tarafından seçimlerde sandıklarda yaşanabilecek sorunların çözümü için kurulan sandık güvenliği merkezi, seçmenden gelen şikayetlere anında müdahale ediyor.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Barosu tarafından seçimlerde sandıklarda yaşanabilecek sorunların çözümü için kurulan sandık güvenliği merkezi, seçmenden gelen şikayetlere anında müdahale ediyor. İzmir Barosu Başkan Vekili Avukat Mustafa Çetin, çok sayıda asılsız ihbar aldıklarını belirterek, "Sosyal medya üzerinden yapılan asılsız paylaşımlara inanmayın. Sandıklara, sandık başında sahip çıkın" dedi. Yaklaşık iki aydır düzenlediği sandık güvenliği eğitimleri ile 300'den fazla avukata ve ilgi duyan çok sayıda yurttaşa sandık güvenliği eğitimi veren İzmir Barosu, oluşturduğu sandık güvenliği merkezi ile sandıklarda yaşanan sorunlara hukuki destek sağlıyor. Merkeze ulaşan şikayetlerden sonra sorunun yaşandığı sandıklara görevli kişilerin ulaştığını söyleyen İzmir Barosu Başkan Vekili Avukat Mustafa Çetin, oyların kullanılmaya başlanmasından sonra bir çok sorunu çözdüklerini, aynı oranda da asılsız ihbar aldıklarını belirtti. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların çoğunun asılsız olduğunu söyleyen Çetin,"Sandık güvenliği merkezimizde görevli arkadaşlarımız gönüllü olarak çalışıyorlar. Gelen ihbarları şikayetleri değerlendiriyoruz. Gece 24.00' kadar çalışacağız. Her türlü ihbarı dikkate alıyoruz. Ancak sosyal medya üzerinden çok sayıda asılsız ihbar alıyoruz. Sandık başında olan arkadaşlarımızı gereğini yapıyor. Şikayetlerin geldiği bölgedeki arkadaşlarla irtibata geçip kontrol ediyoruz" dedi. Merkezde görevli avukat Gonca Arkoç, "Seçim başladığından bu yana çok sayıda ihbar aldık. En çok ihbarı ise iki zarf verildiği ve eksik pusulanın verildiği yönünde. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için iki pusulanın ve tek zarfın olması gerekiyor" dedi. Yine merkezde görev yapan Nilay Erten Durlu, "Aldığımız şikayetlere müdahale ediyoruz. Bugün yanlış sandıklarda oy kullanıma yönelik şikayet aldık. Sandık görevlilerinin kontrol ederek oy kullandırması gerekiyor. Aksi halde mükerrer oy kullanımına sebep oluyor. Bazı okul bahçelerinde de plakasız araçların olduğu yönünde ihbarlar oldu. Polisle irtibata geçerek, okul içerisindeki araçların dışarıya çıkmasını sağladık" dedi.

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