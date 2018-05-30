Sandık kurulu listeleri, 3 Haziran'a kadar teslim edilecek

Seçime girecek siyasi partiler, yurt içi sandık kurullarında görev alacak üyelerin listelerini 3 Haziran 2018 Pazar gününe kadar teslim edecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 656 nolu kararına göre, siyasi partilerin sandık kurulu üyelerini, ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin başlangıç ve bitiş işlemleri yeniden düzenlendi. Kararda, YSK'nın 26 Nisan 2018 tarihli 2018/289 sayılı kararı ile kabul edilen seçim takviminde belirtilen tarihlerde bazı değişiklikler yapıldığı kaydedildi.

Buna göre, 2 Haziran 2018 Cumartesi günü, ilçe seçim kurulu başkanınca, mülki idare amirleri tarafından yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle hazırlanan ve ilçe seçim kuruluna gönderilen kamu görevlileri listesinden ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkan sayısının iki katı kamu görevlisinin, ad çekme suretiyle belirlenmesi ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanların sandık kurulu başkanı olarak saat 15.00'e kadar SEÇSİS'e girilmesi gerekecek.

İlçe seçim kurulu başkanınca, sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek için sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisinin ad çekme suretiyle tespit edilmesi ve bu kişilerden mani hali bulunmayanların sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirlenmesi ve SEÇSİS'e girilmesi gerekecek.