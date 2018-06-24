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Sandık müşahitlerinin kavgası kamerada!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 15:37 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, sandık müşahitleri arasında çıkan kavga, polisin müdahalesiyle büyümeden önlendi.

Olay, Gölcük ilçesi Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu'nda meydana geldi.

Sandık müşahitleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında müşahitlerden biri, diğerine yumruk atmaya çalıştı.

Araya giren polisler ve görevliler tarafları uzaklaştırdı. Bu sırada araya girenler, tarafları telkinde bulundu. Sakinleştirilen taraflar, tekrar görevlerine devam etti.

DHA

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