HABER

'Sandık yemini' ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 10:01 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Cumhurbaşkanlığı ve 27.

Hasan DEMİRBAŞ- Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başında görevli olanlar, görevlerine başlamadan önce sandık yemini etti. Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için görev alan sandık başkanları, memur ve parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Jandarma görevlilerinin güvenlik önlemi aldığı Kepez ilçesindeki Duacı Eczacılar İlkokulu'nda sandık başkanları, memur ve parti gözlemcileri oy pusulalarını hazırlamadan önce ayakta 'sandık yemini' etti. Daha sonra numaralandırılan şeffaf sandıklar mühürlendi. Oy pusulaları ve zarflar tek tek sayılarak mühürleri kontrol edilerek oylamaya hazır hale getirildi. Saat 07.00'den itibaren vatandaşlar okulun bahçesine geldi. Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle: "Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre doğru olarak yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim." Diğer yandan bazı vatandaşlar oy kullanmak için saat 07.00'den itibaren okullara gelerek beklemeye başladı. Oy kullanma saatini bekleyen seçmenler, vatandaşlık görevlerini bir an önce yerine getirmek için erkenden okula geldiklerini aktardı.

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan partiÜnlü isimleri buluşturan parti
CHP'li Tuncay Özkan, oyunu İzmir'de kullandıCHP'li Tuncay Özkan, oyunu İzmir'de kullandı
Afyonkarahisar'da seçmen sandığa gittiAfyonkarahisar'da seçmen sandığa gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Tamer Karadağlı: Lüks içinde gezip tozacağız

Tamer Karadağlı: Lüks içinde gezip tozacağız

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

PKK'nın Kandil'de terk ettiği kontrol noktası böyle görüntülendi!

PKK'nın Kandil'de terk ettiği kontrol noktası böyle görüntülendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.