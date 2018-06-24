'Sandık yemini' ettiler

Hasan DEMİRBAŞ- Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başında görevli olanlar, görevlerine başlamadan önce sandık yemini etti. Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için görev alan sandık başkanları, memur ve parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Jandarma görevlilerinin güvenlik önlemi aldığı Kepez ilçesindeki Duacı Eczacılar İlkokulu'nda sandık başkanları, memur ve parti gözlemcileri oy pusulalarını hazırlamadan önce ayakta 'sandık yemini' etti. Daha sonra numaralandırılan şeffaf sandıklar mühürlendi. Oy pusulaları ve zarflar tek tek sayılarak mühürleri kontrol edilerek oylamaya hazır hale getirildi. Saat 07.00'den itibaren vatandaşlar okulun bahçesine geldi. Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle: "Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre doğru olarak yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim." Diğer yandan bazı vatandaşlar oy kullanmak için saat 07.00'den itibaren okullara gelerek beklemeye başladı. Oy kullanma saatini bekleyen seçmenler, vatandaşlık görevlerini bir an önce yerine getirmek için erkenden okula geldiklerini aktardı.



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