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Sandıklar kapandı, oylar sayılmaya başladı (Beşiktaş)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 18:19 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI ve 27.

Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Mehmet İlkay ÖZER-Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANLIĞI ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıklar kapatıldı. Oy sayımı başladı.

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