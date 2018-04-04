Sandıklı Devlet Hastanesi’nde bir ilk

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, gittiği Umre ziyareti sırasında rahatsızlanan emekli imam Halil İbrahim Aslan, geri döndükten sonra Sandıklı Devlet Hastanesi(nde yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Kalbinde bulunan pil yerinde kızarıklık, hassasiyet şikayeti ile Sandıklı Devlet Hastanesinde Kardiyoloji uzmanı Dr.İbrahim Etem Dural’a muayene olan Aslan’nın deriden kayan ve yerinden çıkmak üzere olan kalp pilinin yeri, yapılan başarılı operasyonla değiştirildi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İbrahim Etem Dural, “Hastanın yerinden kayan kalp piline müdahale gerekiyordu. Tıp dilinde pacemaker repozisyonu denilen kalp pili yer değiştirme operasyonu planlanmayıldı. Bu işlem genellikle 3. basamak üriversite ve eğitim araştırma hastanelerinde yapılan bir işlemdir. Kroner anjiyografi ünitesinde yapılan bir işlemdir. Amaliyat öncesinde hastanın kalp pilinin durdurulması gerekir. Anjiyografi ünitesi olmadan titizlikle yapılması gereken bir işlemdir. Hastayla da konuşarak işlemin ilçe hastanemizde yapılmasına karar verdik. Afyon Kocatepe Üniversitesinden getirdiğimiz bir cihaz ile hastanın kalp pilini durdurduk. Enfeksiyon hastalıkları uzmanımız Dr. Yasemin Nadir ile ortak karar alarak antibiyotik başladık. İki saatlik bir operasyon sonrası hastanın pil yerindeki enfeksiyonu temizledik ve pilin yerini başarılı bir şekilde değiştirdik. Bir ilçe hastanesinde ilk defa yapılan bir ameliyatı gerçekleştirmiş olduk. Bu ameliyatlar için gerekli bilgi ve tecrübeyi benden esirgemeyen hocalarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğunu belirterek hastane yönetimine teşekkür ettiğini ifade eden Halil İbrahim Aslan; “Zaten doktorumuzu bundan iki yıl önceden tanıyordum pil takıldığı dönemlerde. Ben de burada olmaya razı oldum. İki saat bir amaliyat süresi sonunda pil yenilenmiş oldu. Pil yerinden kaymışmış, düzetti hocamız Allah razı olsun. Tabi şuanda çok memnun ve mutlu oldum ameliyat burada olunca. Ziyaretçilerimizin Afyonkarahisar’a gelmesi ayrı, Sandıklı’da ilçemizde olması ayrı. Benim başımda kalan eşimin dostumunda buraya gelmesi daha kolay oluyor ve bu da bize moral oluyor. İçimde bir endişe ve korku oldu. Acaba doğru mu olduk, yanlış mı olduk diye? Ama ben hocama güveniyordum daha önceden tanıdığım için “evet” dedim. Ameliyat esnasında içimde bir endişe oldu, pil kapanırsa, kablo kesilirse diye. Ama şuanda iyiyim. Başta doktorumuz olmak üzere, başhekimimiz ve yönetimine teşekkür ederim” dedi.