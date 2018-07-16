Sandıklı'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte şehitler anıldı. Program sırasında gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldız büyüledi. Sandıklı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki programa Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık, MHP İlçe Başkanı İbrahim Özer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından Kuran tilaveti, dua ve sala okunması sonrası 15 Temmuz ile ilgili slayt, fotoğraf ve video gösterileriyle program sona erdi. GÖKYÜZÜNDE AY YILDIZ 15 Temmuz etkinlikleri sırasında gökyüzünde Türk bayrağının simgesi olan ay ve yıldız belirdi. Hilal biçimindeki ay ile yıldızın birbirine yaklaştığı görüntü objektiflere yansıdı. Meydanda toplanan vatandaşlar da bu anı cep telefonlarıyla kaydetti. 'BU GECEDE OLMASI ÇOK ANLAMLI' İlk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyleyen Mustafa İlhan, "Bir zaferin yaşandığı gece, bu devletin, bu milletin FETÖ örgütüne darbe yaptığı gece ay ile yıldız birleşti. Bu rabbimin bize verdiği bir işaret. Zaten 15 Temmuz'da biz darbe görmedik. Asıl darbeyi gören bu vatana ihanet eden insanlardır. Bunun kanıtı da bu ayla yıldızın bir araya, bu önemli günde bir araya gelmesidir. 48 yaşındayım Sandıklı'da böyle bir şeyi ilk defa gördüm. Böyle bir manzaranın bu gecede olması çok anlamlı" dedi.

