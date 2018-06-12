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Sandıklı’da dolu ve yağmur tarım arazilerine zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 09:08 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde yağmur ve dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde yağmur ve dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi. Kiraz, vişne ve erik ağaçlarındaki meyvelerin yanı sıra arazilerde ekili sebze fideleri de büyük hasar gördü. Sandıklı’ya bağlı Karacaören köyünde akşam saatlerinde yağmur ve dolu etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bölge halkı zor anlar yaşarken, yağmur ve dolu bahçelerdeki ürünlere zarar verdi. Özellikle kiraz, vişne ve erik ağaçlarının meyveleri yere dökülürken, domates, biber ve patlıcan gibi arazilerde ekili fideler de hasar gördü. Köy sakinlerinden Ahmet Özcan (60), “Akşamüzeri yağmur başladı. Arkasından dolu başladı. 5- 6 dakika sürdü. Bütün mahsullere hasar verdi. Bahçelerimizde çok kaybımız var. Mağduruz. Allah’tan gelene bir şey diyemeyiz. Bütün kirazlara, eriklere, elmalara, domates, biber, patlıcan hepsinin zararı var” dedi.

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