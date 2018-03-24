HABER

Sandıklı'ya şehit ateşi düştü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 20:31 | Son Güncelleme

'KAHVEDE BANA NİYE SÖYLEMEDİNİZ?' Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in babası Salih Çetin'i, arkadaşları mahalledeki kahveden evine getirdi.

'KAHVEDE BANA NİYE SÖYLEMEDİNİZ?'

Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in babası Salih Çetin'i, arkadaşları mahalledeki kahveden evine getirdi. Arkadaşlarının koluna girdiği Salih Çetin, evin bulunduğu sokağa girdiğinde Türk bayraklarını ve evinin önünde toplanan kalabalığı gördü. Kapıda bekleyen İstasyon Mahallesi Muhtarı Yaşar Ünal'a "Kahvede bana niye söylemediniz?" diye seslenen baba Salih Çetin, gözyaşlarına boğuldu. Baba Salih Çetin daha sonra Muhtar Yaşar Ünal'la eve girerek yetkililerden acı haberi aldı. Şehit İbrahim Çetin'in baba evinin bulunduğu sokak ve evine Türk bayrakları asıldı.

'AİLEMİZE İKİNCİ BİR ACI DAHA DÜŞTÜ'

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bölücü hainler bir kez daha canımızı yaktı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir eve daha şehit ateşi düştü. Aslen Sandıklı Alacami köyünden olan ama merkez İstasyon Mahallesi'nde ikamet eden Uzman Jandarma Çavuş İbrahim Çetin'in şehadet haberini, babası Salih ve annemiz Cennet'e verdik. Şehidimizin ağabeyinin de askerken şeker hastalığından vefat ettiğini öğrendik. Ailemize ikinci bir acı daha düştü. Babasının da izni üzerine, şehidimizin cenazesi yarın öğle namazı sonrası Sandıklı Şehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak" dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul karanlığa büründü

İstanbul karanlığa büründü

Başpehlivana silahlı saldırı!

Başpehlivana silahlı saldırı!

Diyarbakır'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi (AFAD-Son depremler)

Diyarbakır'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi (AFAD-Son depremler)

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

ABD'li terörist böyle ağladı! Afrin'den kaçtı, isyan etti

ABD'li terörist böyle ağladı! Afrin'den kaçtı, isyan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.