Sandıklı'ya şehit ateşi düştü (3)

NAAŞI AFYONKARAHİSAR’A GETİRİLDİ
Batman'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in naaşı askeri uçakla Afyonkarahisar’a getirildi. Askerlerin omzunda uçaktan indirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu ambulansa konularak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Şehit için yarın öğle vakti memleketi Sandıklı ilçesinde cenaze töreni yapılacak.
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