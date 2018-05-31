"Sandıktan çok büyük bir oyla çıkacağımıza inanıyorum"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, seçim sürecine ilişkin, "AK Parti açısından her gün giderek üstüne koyduğumuz bir seçim kampanyası. 24 Haziran'a geldiğimizde bütün çalışmalarımızı eksiksiz tamamlayarak sandıktan çok büyük bir oyla çıkacağımıza inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da birinci turda açık ara birinci gelerek cumhurbaşkanı seçileceğine yürekten inanıyoruz." dedi. Kurtulmuş, CNN Türk'ün canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Münbiç konusunda değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, terör örgütlerinin bölgeden temizlenmesi gerektiğine işaret ederek, "Suriye'de yerel halk kimse, yönetim onda olmalı. Münbiç'te bunun yapılması konusunda umutlu bir noktadayız." diye konuştu. ABD ile yaşanan F-35 krizine de değinen Kurtulmuş, bu konuda ABD'nin gerginliği azaltacak adım atması gerektiğini söyledi. Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin F-35 projesinin bir parçası ve şimdiye kadar yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışan bir ülke olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yani içinde olduğu projenin ürettiği silahı Türkiye'ye vermemek akla ziyan bir durumdur. Bırakın müttefik olmayı, bırakın NATO çerçevesinde uzun yıllardır devam eden iş birliğimizi, sıradan karşılıklı iki egemen ülke arasındaki ilişki bakımından da bu kabul edilemez. Biz de bu projenin ortağıyız ve bu silahlardan almak istiyoruz. Bu Türkiye'yi son derece rencide eden bir durumdur. Türkiye'ye F-35'leri vermeye zorlananlar, bakıyorsunuz terör gruplarına binlerce tır silah veriyorlar. Bunun düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye ile ABD tarafındaki ilişki bu kadar gergin devam etmeyecekse Amerikan tarafının da bu gerginliği azaltacak adımlar atması gerekir. Bunlardan birisinin de F-35 olduğunu ifade etmek isterim." - "Varsa bir iddian, bunu seçimden önce açıklarsın" CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fetullah Gülen'le Pensilvanya'da görüştüğü iddialarına ilişkin soruya Kurtulmuş, şu karşılığı verdi: "Bir Cumhurbaşkanımız var, aday, çok kuvvetli bir aday. Bir de başka bir cumhurbaşkanı adayı var; kuvvetli cumhurbaşkanı adayına 'Sen partini kurmadan evvel gittin FETO ile görüştün.' diyor. O da 'İspatlamazsan namertsin.' diyor. Sonunda diyor ki bu iddia sahibi olan 'Herhangi bir şekilde bir konuda iddiada bulunan, iddiasını ispatlamak yükümlülüğü altındadır. Açıklayacağım, ama seçimden sonra açıklayacağım.' Ya kardeşim madem bu kadar kesin elinde bir delil var, seçime gidiyorsun, bu kuvvetli delillerini açıkla da 3-5 tane fazla oy alsana. Siyaset bakımında da doğru bir yol değil. Varsa bir iddian, bunu seçimden önce açıklarsın, 'Seçimden sonra açıklarım.' diyorsan, bu sözün çok zayıf bir söz, dayanaksız bir iddia olduğu açıktır."

Kurtulmuş, seçim çalışmalarının keyifli sürdüğünü ifade ederek, "AK Parti açısından her gün giderek üstüne koyduğumuz bir seçim kampanyası. 24 Haziran'a geldiğimizde bütün çalışmalarımızı eksiksiz tamamlayarak sandıktan çok büyük bir oyla çıkacağımıza inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da birinci turda açık ara birinci gelerek cumhurbaşkanı seçileceğine yürekten inanıyoruz." diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı ile ilk parlamentosunun seçiminin yapılacağını hatırlatan Kurtulmuş, oluşacak parlamentonun üzerindeki sorumluluğun yeni yönetim modelinin gerektirdiği yapısal dönüşüm sürecini hızlandırmak ve sistemin yerli yerine oturmasını temin etmek olduğunu dile getirdi. Kurtulmuş, güçlü bir cumhurbaşkanının yanı sıra güçlü bir parlamentoya ihtiyaç olduğuna işaret ederek, "Bu seçim, güçlü bir parlamentoyu da ortaya çıkaracak. Ümit ediyorum ki yasamada da Türkiye, hem geçiş dönemi yasalarını hem de Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyacağı yasaları demokratik bir katılımla çıkaracaktır." dedi.

- "Özel sektöre karşı yapılan bir itibar suikastıdır" Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, dövizdeki dalgalanmanın bazı manipülasyonlardan kaynaklandığını belirterek, "Seçim atmosferinde, seçim öncesinde, hükümeti köşeye sıkıştırmak, diz çöktürmek için ekonomide zayıflatmak için böyle bir operasyon yapıldı. Bu, bir kur krizi falan değildir. Yapısal sorunlardan ortaya çıkan bir kur dalgalanması olsaydı, ben de bir ekonomist olarak 'Bu, bir krizdir.' diyebilirdim. Sonuçta bu bir kur krizi değildir." ifadelerini kullandı. Hükümetin başından bu yana meseleyi ciddi şekilde takip ettiğini, Merkez Bankası'nın gerekli tedbirleri aldığını anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Türkiye'nin makro dengeleri iyi istikamette gidiyor. Bu kur operasyonlarını da en kısa zamanda tamamen etkisiz hale getireceğiz. Vatandaşlarımız hiç endişelenmesin. Türkiye, bütün bu yangını söndürecek her türlü imkana sahiptir. Bu, şimdilik dizginlenmiştir. Bundan sonra daha da aşağıya gidecektir. Birileri 'Özel sektör çok borçlu olduğu için kurda dalgalanma oldu.' diyor. Bu, tamamıyla özel sektöre karşı yapılan bir itibar suikastıdır. Son 3-4 yıldır Türkiye ekonomisinde bir faz değişikliğine gidiyoruz. Türkiye, milli üretime öncelik veren bir reel ekonomi dönemine geçti. Özel sektörümüz, yatırıma, milli üretime doğru yöneliyor. Bunun, birilerini rahatsız ettiğini biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumlarıyla, ekonominin moral ve motivasyonuyla, özel sektörün, kamu kurum ve kuruluşlarının müşterek, takım oyunu içerisinde oynayacağı bir oyunla bunu aşacaktır."

- "40 milyon hedefine inşallah bir aksilik olmazsa Türkiye ulaşacaktır" Numan Kurtulmuş, yurt dışından gelen rezervasyonlara ilişkin soru üzerine, ocak ayında tur operatörlerinden aldıkları erken rezervasyona ilişkin bilgilerin çok olumlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Aynı şekilde olumlu bir şekilde sürmeye devam ediyor. Önce ilk 3 ayda rekor kırdık. İlk 4 ay rekoru da 7,8 milyon turistin gelmesi de uzun yıllar boyunca yaşadığımız en büyük rekordur, 4 aylık dilimler bakımından. Evet, 40 milyon hedefine inşallah bir aksilik olmazsa Türkiye ulaşacaktır, 26,5 milyon geçen senin rakamıydı. Bu sene ümit ediyorum en az 30-32 milyar dolar sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum. İlk üç ayın rakamlarına baktığımız zaman güzel bir şey de şu, kişi başına turizm harcamasında da yukarıya doğru bir hareketlilik başladı. Bu da güzel bir şeydir. Yani, turizm gelirlerinin artırılması, sadece sayının artırılması değil, ana hedeflerimizden birisi olan turizm gelirinin artırılması. 2023'te de 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm hedefine inşallah ulaşırız."